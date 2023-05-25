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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Рух
Минай - Рух: обзор матча 25 мая 2023
Минай
25.05.2023, четверг, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Рух
90'
+4
Желтая карточка
М. Сапуга
Желтая карточка
С. Петько
90'
+2
88'
Замена
Я. Карабин
️️️️
В. Рунич
Замена
Б. Чуев
️️️️
А. Мельник
84'
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
О. Вишневский
84'
Замена
М. Гечев
️️️️
В. Рогозинский
84'
Желтая карточка
Ю. Кравчук
77'
Замена
М. Шишка
️️️️
В. Витенчук
70'
67'
Замена
И. Квасница
️️️️
В. Соломон-Отабор
Замена
️️️️
И. Гончар
65'
56'
Замена
В. Рунич
️️️️
Ф. Альваренга
46'
Замена
Таллес
️️️️
А. Довгий
Желтая карточка
В. Рогозинский
18'
17'
Желтая карточка
В. Роман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Бандура
57
Мельник
5
Кравчук
23
Немчанинов
5
Булеза
44
Витенчук
33
Гончар
32
Петько
78
Рогозинский
9
Твердохлеб
7
Вишневский
4-2-1-3
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
92
Слюбик
73
Лях
20
Сапуга
6
Пидгурский
6
Довгий
18
Альваренга
13
Соломон-Отабор
70
Климчук
57
Мельник
4
Чуев
4
Чуев
57
Мельник
44
Витенчук
76
Шишка
76
Шишка
44
Витенчук
78
Рогозинский
7
Гечев
7
Гечев
78
Рогозинский
7
Вишневский
26
Коломоец
26
Коломоец
7
Вишневский
Рунич
19
Карабин
19
Карабин
Рунич
6
Довгий
30
Таллес
30
Таллес
6
Довгий
18
Альваренга
11
Рунич
11
Рунич
18
Альваренга
13
Соломон-Отабор
11
Квасница
11
Квасница
13
Соломон-Отабор
Остались в запасе
Минай
Рух
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Минай - Рух
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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