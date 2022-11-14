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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Минай
Рух - Минай: обзор матча 14 ноября 2022
Рух
14.11.2022, понедельник, 16:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Минай
23'
Ю. Климчук (П)
63'
И. Трубочкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Минай
Желтая карточка
Б. Слюбик
90'
+3
75'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
Д. Колесник
75'
Замена
️️️️
Н. Воробчак
Замена
Ф. Альваренга
️️️️
Я. Карабин
70'
67'
Желтая карточка
В. Витенчук
63'
ГОЛ! 1:1!
И. Трубочкин
Пас отдал
Д. Немчанинов
Желтая карточка
Д. Слюсар
62'
56'
Замена
А. Байдал
️️️️
Е. Твердохлеб
44'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
42'
Замена
И. Трубочкин
️️️️
И. Гончар
Замена
А. Довгий
️️️️
В. Федорчук
39'
31'
Желтая карточка
О. Горин
Желтая карточка
В. Федорчук
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Климчук
23'
Желтая карточка
Ю. Климчук
20'
Желтая карточка
В. Роман
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
30
Таллес
АП
73
Ростислав Лях
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
44
Вадим Витенчук
ЦП
17
Назарий Воробчак
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
9
Данил Колесник
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
44
Виталий Холод
ЦП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
80
Антон Байдал
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Ледвий
17
Слюсар
92
Слюбик
93
Роман
20
Сапуга
5
Федорчук
19
Карабин
70
Климчук
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
73
Лях
4-4-1-1
13
Бандура
2
Дмитрук
23
Немчанинов
25
Горин
33
Гончар
44
Витенчук
17
Воробчак
23
Гулиев
99
Хахлев
9
Твердохлеб
9
Колесник
5
Федорчук
6
Довгий
6
Довгий
5
Федорчук
19
Карабин
18
Альваренга
18
Альваренга
19
Карабин
9
Колесник
78
Рогозинский
78
Рогозинский
9
Колесник
33
Гончар
3
Трубочкин
3
Трубочкин
33
Гончар
9
Твердохлеб
80
Байдал
80
Байдал
9
Твердохлеб
Остались в запасе
Рух
Минай
79
Юрий Панькив
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦП
10
Остап Притула
АП
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
94
Герман Пеньков
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
17
Данил Голуб
ЦФ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦП
10
Остап Притула
АП
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
17
Данил Голуб
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Рух - Минай
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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