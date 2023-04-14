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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Кривбасс
Минай - Кривбасс: обзор матча 14 апреля 2023
Минай
14.04.2023, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
4'
О. Вишневский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Кривбасс
Желтая карточка
Д. Немчанинов
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Лунев
Замена
С. Петько
️️️️
О. Горин
84'
77'
Замена
Т. Кораблин
️️️️
Н. Татарков
73'
Желтая карточка
Р. Капич
69'
Замена
М. Лунев
️️️️
М. Задерака
63'
Желтая карточка
А. Понедельник
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
62'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
А. Булеза
60'
Желтая карточка
А. Булеза
58'
Желтая карточка
О. Вишневский
54'
Замена
️️️️
А. Мельник
46'
46'
Замена
А. Микитишин
️️️️
К. Приходько
45'
+2
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
Замена
М. Гечев
️️️️
Н. Воробчак
23'
ГОЛ! 1:0!
О. Вишневский
Пас отдал
И. Гончар
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
17
Назарий Воробчак
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
10
Рифет Капич
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
22
Денис Шевченко
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
3-3-2-1
13
Бандура
23
Немчанинов
5
Кравчук
57
Мельник
5
Булеза
44
Витенчук
33
Гончар
9
Твердохлеб
17
Воробчак
7
Вишневский
2-2-2-3-1
30
Клищук
13
Бескоровайный
25
Дибанго
2
Рябов
29
Приходько
10
Капич
44
Банада
20
Задерака
77
Понедельник
11
Татарков
9
Устименко
25
Горин
32
Петько
32
Петько
25
Горин
5
Булеза
78
Рогозинский
78
Рогозинский
5
Булеза
17
Воробчак
7
Гечев
7
Гечев
17
Воробчак
29
Приходько
7
Микитишин
7
Микитишин
29
Приходько
11
Татарков
97
Кораблин
97
Кораблин
11
Татарков
20
Задерака
14
Лунев
14
Лунев
20
Задерака
Остались в запасе
Минай
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Денис Шевченко
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Денис Шевченко
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Минай - Кривбасс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
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