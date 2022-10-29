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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Минай
Ворскла - Минай: обзор матча 29 октября 2022
Ворскла
29.10.2022, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Минай
19'
Т. Сефери
64'
Марлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Минай
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Коломоец
86'
Замена
Р. Паламарь
️️️️
А. Хахлев
Замена
Р. Степанюк
️️️️
Д. Олейник
81'
78'
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
Замена
Ф. Родригес
️️️️
В. Юрченко
76'
76'
Замена
А. Байдал
️️️️
В. Витенчук
76'
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
Э. Гулиев
67'
Замена
Д. Колесник
️️️️
О. Вишневский
66'
Желтая карточка
О. Горин
ГОЛ! 2:0!
Марлисон
Пас отдал
В. Кравец
64'
Замена
А. Толи
️️️️
А. Челядин
63'
Желтая карточка
В. Юрченко
56'
ГОЛ! 1:0!
Т. Сефери
Пас отдал
Д. Олейник
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
17
Назарий Воробчак
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
77
Ардит Толи
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
2-1-3-1-3
31
Ризнык
3
Кравец
5
Зайков
38
Челядин
44
Пердута
17
Чеснаков
80
Юрченко
16
Олейник
29
Бацула
33
Марлисон
17
Сефери
4-4-1-1
13
Бандура
33
Гончар
25
Горин
3
Трубочкин
23
Немчанинов
99
Хахлев
17
Воробчак
23
Гулиев
44
Витенчук
9
Твердохлеб
7
Вишневский
80
Юрченко
95
Родригес
95
Родригес
80
Юрченко
16
Олейник
7
Степанюк
7
Степанюк
16
Олейник
38
Челядин
77
Толи
77
Толи
38
Челядин
99
Хахлев
21
Паламарь
21
Паламарь
99
Хахлев
44
Витенчук
80
Байдал
80
Байдал
44
Витенчук
7
Вишневский
9
Колесник
9
Колесник
7
Вишневский
23
Гулиев
26
Коломоец
26
Коломоец
23
Гулиев
Остались в запасе
Ворскла
Минай
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ворскла - Минай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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