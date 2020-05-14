Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Ряшко - статистика

Завершил карьеру
5 ноября 1996 (29), Мукачево
#5 | Защитник
190 см | 77 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Говерла
17
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
1' - 90'
52'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Черноморец
1 : 0
09.04.2016
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Говерла
0 : 2
03.04.2016
Олимпик
1' - 90'
37'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Сталь
1 : 0
19.03.2016
Говерла
1' - 90'
88'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Говерла
1 : 0
13.03.2016
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 2
05.12.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Говерла
1 : 6
29.11.2015
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Ворскла
2 : 1
21.11.2015
Говерла
67' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Днепр
2 : 0
08.11.2015
Говерла
66' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Волынь
0 : 0
01.11.2015
Говерла
81' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Заря
2 : 1
18.10.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Говерла
0 : 2
04.10.2015
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо К
2 : 0
26.09.2015
Говерла
80' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Говерла
1 : 1
20.09.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Олимпик
0 : 1
12.09.2015
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Говерла
0 : 0
29.08.2015
Сталь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Металлист
2 : 2
16.08.2015
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Говерла
1 : 1
08.08.2015
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Шахтер
2 : 0
01.08.2015
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Говерла
1 : 1
25.07.2015
Ворскла
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Говерла
1 : 1
19.07.2015
Днепр
78' - 90'
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
2
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
1
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
4
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
8
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+