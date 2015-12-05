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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Александрия
Говерла - Александрия: обзор матча 05 декабря 2015
Говерла
05.12.2015, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
41'
Д. Хлебас
32'
А. Голенков
90'
А. Запорожан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Александрия
90'
Пенальти не реализован!
А. Запорожан
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Запорожан
83'
Замена
Д. Леонов
️️️️
Д. Таргамадзе
59'
Замена
М. Козак
️️️️
А. Голенков
Замена
А. Хобленко
️️️️
М. Сергийчук
59'
57'
Замена
А. Матвеев
️️️️
С. Басов
Желтая карточка
Е. Чумак
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хлебас
Пас отдал
А. Цуриков
41'
36'
Желтая карточка
А. Голенков
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Голенков
Пас отдал
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
В. Лухтанов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
17
Антон Голенков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
13
Артем Черный
ЦФ
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
95
Андрей Елсуков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
4-3-3
1
Рудько
8
Люлька
95
Лухтанов
28
Ягодинскис
77
Кутас
28
Чумак
17
Кузык
9
Цуриков
77
Хлебас
7
Сергийчук
11
Гемега
3-2-2-1-2
24
Леванидов
87
Басов
3
Микицей
2
Сухоцкий
26
Шендрик
15
Запорожан
17
Голенков
99
Таргамадзе
22
Грицук
9
Пономарь
13
Черный
7
Сергийчук
9
Хобленко
9
Хобленко
7
Сергийчук
87
Басов
5
Матвеев
5
Матвеев
87
Басов
99
Таргамадзе
6
Леонов
6
Леонов
99
Таргамадзе
17
Голенков
72
Козак
72
Козак
17
Голенков
Остались в запасе
Говерла
Александрия
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
95
Андрей Елсуков
ЦЗ
54
Андрей Новак
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
Остались в запасе
25
Сергей Чеботаев
ЦП
95
Андрей Елсуков
ЦЗ
54
Андрей Новак
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Говерла - Александрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Авангард
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