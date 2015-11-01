Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Говерла
Волынь - Говерла: обзор матча 01 ноября 2015
Волынь
01.11.2015, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Говерла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Говерла
Замена
Д. Козьбан
️️️️
В. Шарпар
90'
+1
88'
Желтая карточка
Д. Бабенко
83'
Замена
В. Гавриш
️️️️
С. Люлька
81'
Замена
М. Ряшко
️️️️
М. Сергийчук
Замена
О. Герасимюк
️️️️
С. Кравченко
69'
58'
Замена
А. Хобленко
️️️️
Д. Хлебас
Замена
Р. Мемешев
️️️️
А. Диденко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
30
Павел Иванов
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Говерла
31
Андрей Черепко
ВР
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
2-5-2-1
35
Шуст
16
Шиш
18
Логинов
90
Богданов
89
Политыло
30
Кобахидзе
11
Шарпар
14
Кравченко
31
Шабанов
93
Матей
9
Диденко
3-2-3-2
22
Бабенко
8
Люлька
95
Лухтанов
28
Ягодинскис
77
Кутас
30
Иванов
8
Савченко
9
Цуриков
17
Кузык
77
Хлебас
7
Сергийчук
14
Кравченко
7
Герасимюк
7
Герасимюк
14
Кравченко
11
Шарпар
89
Козьбан
89
Козьбан
11
Шарпар
9
Диденко
7
Мемешев
7
Мемешев
9
Диденко
7
Сергийчук
5
Ряшко
5
Ряшко
7
Сергийчук
8
Люлька
14
Гавриш
14
Гавриш
8
Люлька
77
Хлебас
9
Хобленко
9
Хобленко
77
Хлебас
Остались в запасе
Волынь
Говерла
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
31
Андрей Черепко
ВР
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
33
Игорь Гончар
ПЗ
Остались в запасе
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Остались в запасе
31
Андрей Черепко
ВР
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
33
Игорь Гончар
ПЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Говерла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Говерла
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+