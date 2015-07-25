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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Ворскла
Говерла - Ворскла: обзор матча 25 июля 2015
Говерла
25.07.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
73'
Д. Хлебас
21'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Ворскла
90'
+4
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
М. Ряшко
️️️️
В. Гемега
90'
+2
Желтая карточка
О. Кузык
88'
82'
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Шиндер
ГОЛ! 1:1!
Д. Хлебас
73'
63'
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Ковпак
Желтая карточка
Д. Хлебас
61'
Замена
О. Кузык
️️️️
Е. Чумак
59'
Желтая карточка
А. Цуриков
49'
46'
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Громов
Замена
П. Полегенько
️️️️
И. Худобяк
32'
28'
Желтая карточка
С. Симинин
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Ковпак
Пас отдал
С. Турсунов
14'
Желтая карточка
Е. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
28
Евгений Чумак
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
11
Виталий Гемега
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
7
Антон Шиндер
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
96
Юрий Тома
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
3-3-4
1
Рудько
8
Люлька
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
8
Савченко
28
Чумак
9
Цуриков
10
Худобяк
9
Хобленко
77
Хлебас
11
Гемега
3-1-2-1-3
31
Богуш
30
Симинин
3
Ткачук
4
Даллку
19
Ткачук
6
Скляр
44
Пердута
17
Турсунов
28
Громов
39
Ковпак
7
Шиндер
11
Гемега
5
Ряшко
5
Ряшко
11
Гемега
10
Худобяк
28
Полегенько
28
Полегенько
10
Худобяк
28
Чумак
17
Кузык
17
Кузык
28
Чумак
39
Ковпак
99
Мищенко
99
Мищенко
39
Ковпак
7
Шиндер
24
Баранник
24
Баранник
7
Шиндер
28
Громов
21
Бартулович
21
Бартулович
28
Громов
Остались в запасе
Говерла
Ворскла
96
Юрий Тома
ЦП
33
Игорь Гончар
ПЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
96
Юрий Тома
ЦП
33
Игорь Гончар
ПЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Говерла - Ворскла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Авангард
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