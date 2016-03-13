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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлист
Говерла - Металлист: обзор матча 13 марта 2016
Говерла
13.03.2016, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Металлист
34'
И. Гончар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлист
Замена
Ю. Тома
️️️️
П. Кутас
90'
+2
Желтая карточка
П. Кутас
89'
Замена
Д. Еременко
️️️️
И. Худобяк
86'
76'
Замена
И. Родич
️️️️
М. Третьяков
71'
Замена
А. Ралюченко
️️️️
И. Харатин
68'
Желтая карточка
Д. Рыжук
62'
Желтая карточка
Э. Соболь
56'
Замена
И. Корнев
️️️️
А. Каплиенко
Желтая карточка
И. Худобяк
53'
52'
Желтая карточка
В. Приёмов
Пенальти не реализован!
М. Сергийчук
52'
ГОЛ! 1:0!
И. Гончар
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Металлист
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
12
Артем Касьянов
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Говерла
31
Андрей Черепко
ВР
2
Виктор Гей
ЦП
8
Алексей Савченко
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
32
Евгений Добровольский
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
Металлист
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
19
Илья Корнев
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
55
Иван Родич
АП
3-3-1-3
22
Бабенко
33
Гончар
5
Ряшко
28
Ягодинскис
30
Иванов
14
Гавриш
77
Кутас
17
Кузык
7
Сергийчук
10
Худобяк
11
Гемега
3-3-2-1-1
31
Ильющенков
2
Рыжук
2
Полянский
23
Соболь
22
Зубейко
14
Харатин
18
Каплиенко
75
Третьяков
12
Касьянов
21
Бобко
80
Приёмов
77
Кутас
96
Тома
96
Тома
77
Кутас
10
Худобяк
6
Еременко
6
Еременко
10
Худобяк
18
Каплиенко
19
Корнев
19
Корнев
18
Каплиенко
14
Харатин
6
Ралюченко
6
Ралюченко
14
Харатин
75
Третьяков
55
Родич
55
Родич
75
Третьяков
Остались в запасе
Говерла
Металлист
2
Виктор Гей
ЦП
31
Андрей Черепко
ВР
8
Алексей Савченко
ЦП
32
Евгений Добровольский
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Остались в запасе
2
Виктор Гей
ЦП
31
Андрей Черепко
ВР
8
Алексей Савченко
ЦП
32
Евгений Добровольский
ЦП
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
30
Данил Каневцев
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
Статистика матча Говерла - Металлист
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Металлист
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2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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