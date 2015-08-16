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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Говерла
Металлист - Говерла: обзор матча 16 августа 2015
Металлист
16.08.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Говерла
42'
С. Рудыка
86'
Д. Рыжук
38'
В. Ягодинскис
39'
Д. Хлебас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Говерла
90'
+4
Замена
И. Гончар
️️️️
О. Кузык
90'
+2
Желтая карточка
В. Ягодинскис
Замена
И. Бобко
️️️️
В. Чурко
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Рыжук
Пас отдал
В. Чурко
86'
81'
Замена
Д. Еременко
️️️️
М. Сергийчук
Желтая карточка
Д. Лепа
79'
Замена
С. Кулиш
️️️️
А. Беседин
79'
70'
Желтая карточка
П. Кутас
Замена
В. Приёмов
️️️️
С. Назаренко
58'
53'
Желтая карточка
С. Люлька
ГОЛ! 1:2!
С. Рудыка
Пас отдал
Д. Лепа
42'
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хлебас
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Ягодинскис
Пас отдал
В. Лухтанов
Желтая карточка
С. Назаренко
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
7
Станислав Кулиш
ЦП
94
Святослав Козловский
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
4-2-1-3
23
Погорелый
5
Путивцев
23
Соболь
2
Полянский
2
Рыжук
8
Ковальчук
9
Назаренко
11
Чурко
41
Беседин
9
Рудыка
11
Лепа
4-3-3
1
Рудько
77
Кутас
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
8
Люлька
28
Чумак
9
Цуриков
17
Кузык
77
Хлебас
7
Сергийчук
11
Гемега
11
Чурко
21
Бобко
21
Бобко
11
Чурко
41
Беседин
7
Кулиш
7
Кулиш
41
Беседин
9
Назаренко
80
Приёмов
80
Приёмов
9
Назаренко
17
Кузык
33
Гончар
33
Гончар
17
Кузык
7
Сергийчук
6
Еременко
6
Еременко
7
Сергийчук
Остались в запасе
Металлист
Говерла
55
Александр Нойок
ОП
94
Святослав Козловский
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
94
Святослав Козловский
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Остались в запасе
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Статистика матча Металлист - Говерла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Говерла
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
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2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
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