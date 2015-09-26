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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Говерла
Динамо К - Говерла: обзор матча 26 сентября 2015
Динамо К
26.09.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
33'
А. Кравец
60'
О. Гусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Говерла
80'
Замена
М. Ряшко
️️️️
С. Люлька
76'
Замена
Е. Чумак
️️️️
О. Кузык
Замена
А. Мораес
️️️️
А. Кравец
73'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
О. Гусев
68'
Желтая карточка
Е. Хачериди
64'
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
Пас отдал
С. Сидорчук
60'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Ю. Бельханда
58'
46'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
В. Каверин
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
А. Ярмоленко
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
8
Сергей Люлька
ЛЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
11
Виталий Гемега
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
5
Антунеш
21
Вида
34
Хачериди
15
Драгович
20
Бельханда
37
Рыбалка
44
Велозу
20
Гусев
7
Ярмоленко
11
Кравец
3-2-2-3
1
Рудько
30
Иванов
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
33
Гончар
8
Люлька
8
Савченко
17
Кузык
9
Хобленко
11
Гемега
24
Каверин
20
Бельханда
8
Сидорчук
8
Сидорчук
20
Бельханда
20
Гусев
10
Гонсалес
10
Гонсалес
20
Гусев
11
Кравец
18
Мораес
18
Мораес
11
Кравец
8
Люлька
5
Ряшко
5
Ряшко
8
Люлька
17
Кузык
28
Чумак
28
Чумак
17
Кузык
24
Каверин
7
Сергийчук
7
Сергийчук
24
Каверин
Остались в запасе
Динамо К
Говерла
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
6
Дмитрий Еременко
АП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Остались в запасе
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
6
Дмитрий Еременко
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Динамо К - Говерла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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