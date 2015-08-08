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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлург
Говерла - Металлург: обзор матча 08 августа 2015
Говерла
08.08.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
80'
А. Цуриков (П)
89'
А. Каплиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлург
89'
ГОЛ! 1:1!
А. Каплиенко
Пас отдал
В. Гвилия
84'
Замена
Р. Платон
️️️️
И. Жураховский
82'
Желтая карточка
В. Гвилия
80'
Замена
Е. Демченко
️️️️
И. Корнев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Цуриков
80'
79'
Красная карточка
С. Кулинич
Вторая желтая
А. Савченко
78'
Замена
А. Хобленко
️️️️
Д. Хлебас
63'
56'
Желтая карточка
М. Старцев
Желтая карточка
В. Гемега
56'
52'
Желтая карточка
И. Корнев
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Д. Еременко
46'
26'
Желтая карточка
Н. Орелеси
Желтая карточка
А. Савченко
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
8
Алексей Савченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
11
Виталий Гемега
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
21
Игорь Жураховский
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
17
Егор Демченко
ЦП
70
Артем Захаров
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
3-4-1-2
1
Рудько
8
Люлька
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
28
Чумак
17
Кузык
9
Цуриков
8
Савченко
6
Еременко
77
Хлебас
11
Гемега
4-4-1-1
1
Старцев
95
Кулинич
6
Помазан
22
Лисицкий
18
Каплиенко
19
Корнев
88
Орелеси
81
Гвилия
21
Жураховский
11
Татарков
95
Попов
77
Хлебас
9
Хобленко
9
Хобленко
77
Хлебас
6
Еременко
7
Сергийчук
7
Сергийчук
6
Еременко
19
Корнев
17
Демченко
17
Демченко
19
Корнев
21
Жураховский
24
Платон
24
Платон
21
Жураховский
Остались в запасе
Говерла
Металлург
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
70
Артем Захаров
ЦП
16
Тимофей Шеремета
ВР
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
Остались в запасе
70
Артем Захаров
ЦП
16
Тимофей Шеремета
ВР
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Говерла - Металлург
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Металлург
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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