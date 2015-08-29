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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Сталь
Говерла - Сталь: обзор матча 29 августа 2015
Говерла
29.08.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Сталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Сталь
90'
+4
Желтая карточка
Р. Дебелко
Замена
Д. Еременко
️️️️
М. Сергийчук
88'
Замена
И. Худобяк
️️️️
Д. Хлебас
84'
79'
Замена
Р. Бабенко
️️️️
М. Каленчук
Желтая карточка
О. Кузык
66'
63'
Замена
А. Кравченко
️️️️
С. Пшеничных
62'
Замена
А. Котляр
️️️️
Д. Васин
56'
Желтая карточка
С. Воронин
Замена
И. Гончар
️️️️
В. Гемега
46'
Желтая карточка
М. Сергийчук
44'
41'
Желтая карточка
В. Адамюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
8
Алексей Савченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
3-4-3
1
Рудько
8
Люлька
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
28
Чумак
17
Кузык
9
Цуриков
8
Савченко
7
Сергийчук
77
Хлебас
11
Гемега
3-2-2-3
79
Панькив
7
Воронин
32
Ищенко
3
Адамюк
40
Путраш
19
Пшеничных
17
Карасюк
6
Каленчук
27
Дебелко
39
Васин
10
Кулач
11
Гемега
33
Гончар
33
Гончар
11
Гемега
77
Хлебас
10
Худобяк
10
Худобяк
77
Хлебас
7
Сергийчук
6
Еременко
6
Еременко
7
Сергийчук
39
Васин
77
Котляр
77
Котляр
39
Васин
6
Каленчук
8
Бабенко
8
Бабенко
6
Каленчук
19
Пшеничных
4
Кравченко
4
Кравченко
19
Пшеничных
Остались в запасе
Говерла
Сталь
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Остались в запасе
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
Остались в запасе
29
Валерий Кучеров
ОП
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Статистика матча Говерла - Сталь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Сталь
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
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