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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Говерла
Заря - Говерла: обзор матча 18 октября 2015
Заря
18.10.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Говерла
51'
Ф. Будковский
81'
Н. Каменюка (П)
86'
П. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Говерла
86'
ГОЛ! 2:1!
П. Иванов
Пас отдал
Д. Хлебас
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Ф. Будковский
84'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Каменюка
81'
80'
Красная карточка
А. Рудько
78'
Замена
Д. Еременко
️️️️
М. Сергийчук
74'
Желтая карточка
М. Сергийчук
Замена
Д. Липартия
️️️️
Р. Малиновский
73'
70'
Замена
О. Кузык
️️️️
А. Хобленко
65'
Желтая карточка
С. Люлька
58'
Замена
В. Гавриш
️️️️
А. Савченко
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
И. Петряк
51'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
А. Гордиенко
46'
35'
Желтая карточка
А. Савченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
33
Игорь Гончар
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
28
Евгений Чумак
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
24
Виталий Каверин
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевченко
79
Пилявский
45
Гордиенко
39
Опанасенко
3
Сиваков
20
Караваев
6
Каменюка
24
Гречишкин
17
Малиновский
7
Петряк
28
Будковский
3-2-2-3
1
Рудько
8
Люлька
5
Ряшко
95
Лухтанов
77
Кутас
30
Иванов
8
Савченко
9
Цуриков
77
Хлебас
9
Хобленко
7
Сергийчук
28
Будковский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
28
Будковский
45
Гордиенко
22
Любенович
22
Любенович
45
Гордиенко
17
Малиновский
13
Липартия
13
Липартия
17
Малиновский
8
Савченко
14
Гавриш
14
Гавриш
8
Савченко
9
Хобленко
17
Кузык
17
Кузык
9
Хобленко
7
Сергийчук
6
Еременко
6
Еременко
7
Сергийчук
Остались в запасе
Заря
Говерла
6
Вячеслав Танковский
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
24
Виталий Каверин
ЦФ
28
Евгений Чумак
ЦП
33
Игорь Гончар
ПЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
Остались в запасе
6
Вячеслав Танковский
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
28
Евгений Чумак
ЦП
33
Игорь Гончар
ПЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Говерла
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Авангард
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