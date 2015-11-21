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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Говерла
Ворскла - Говерла: обзор матча 21 ноября 2015
Ворскла
21.11.2015, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Говерла
23'
А. Шиндер
50'
А. Шиндер
19'
М. Сергийчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Говерла
Замена
Н. Квасный
️️️️
М. Бартулович
90'
+4
84'
Желтая карточка
А. Цуриков
81'
Замена
В. Гавриш
️️️️
С. Люлька
Замена
О. Баранник
️️️️
О. Мищенко
75'
74'
Желтая карточка
В. Лухтанов
67'
Замена
М. Ряшко
️️️️
П. Кутас
Желтая карточка
О. Мищенко
56'
55'
Замена
О. Кузык
️️️️
В. Каверин
ГОЛ! 2:1!
А. Шиндер
Пас отдал
С. Турсунов
50'
Замена
С. Турсунов
️️️️
А. Ковпак
46'
43'
Желтая карточка
А. Савченко
Желтая карточка
А. Даллку
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Шиндер
Пас отдал
С. Симинин
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Сергийчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Олег Баранник
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
3-3-1-3
31
Богуш
17
Чеснаков
23
Сапай
54
Дитятьев
4
Даллку
19
Ткачук
30
Симинин
99
Мищенко
21
Бартулович
7
Шиндер
39
Ковпак
4-2-4
1
Рудько
77
Кутас
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
8
Люлька
8
Савченко
9
Цуриков
77
Хлебас
7
Сергийчук
24
Каверин
11
Гемега
21
Бартулович
99
Квасный
99
Квасный
21
Бартулович
39
Ковпак
17
Турсунов
17
Турсунов
39
Ковпак
99
Мищенко
24
Баранник
24
Баранник
99
Мищенко
77
Кутас
5
Ряшко
5
Ряшко
77
Кутас
8
Люлька
14
Гавриш
14
Гавриш
8
Люлька
24
Каверин
17
Кузык
17
Кузык
24
Каверин
Остались в запасе
Ворскла
Говерла
8
Владимир Одарюк
ПВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
6
Дмитрий Еременко
АП
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Остались в запасе
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
6
Дмитрий Еременко
АП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Говерла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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