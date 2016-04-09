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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Говерла
Черноморец - Говерла: обзор матча 09 апреля 2016
Черноморец
09.04.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Говерла
Желтая карточка
Д. Хочолава
90'
Замена
Н. Татарков
️️️️
К. Ковалец
81'
75'
Замена
П. Кутас
️️️️
Д. Еременко
Замена
В. Барилко
️️️️
А. Хобленко
70'
70'
Желтая карточка
П. Иванов
67'
Замена
Д. Еременко
️️️️
И. Худобяк
Замена
В. Кабаев
️️️️
В. Куценко
67'
58'
Желтая карточка
М. Сергийчук
Желтая карточка
О. Данченко
57'
41'
Желтая карточка
В. Ягодинскис
Желтая карточка
В. Куценко
14'
12'
Желтая карточка
И. Гончар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
2
Александр Азацкий
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
61
Евгений Смирнов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
8
Алексей Савченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
11
Виталий Гемега
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
11
Никита Татарков
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
21
Петро Переверза
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Говерла
31
Андрей Черепко
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
2
Виктор Гей
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
25
Алексей Хоменко
ЦП
32
Евгений Добровольский
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
3-4-2-1
12
Боровик
2
Азацкий
25
Мартыненко
5
Хочолава
61
Смирнов
20
Куценко
45
Калитвинцев
94
Данченко
7
Коркишко
6
Ковалец
9
Хобленко
4-1-2-3
22
Бабенко
33
Гончар
5
Ряшко
28
Ягодинскис
30
Иванов
14
Гавриш
8
Савченко
17
Кузык
7
Сергийчук
11
Гемега
10
Худобяк
6
Ковалец
11
Татарков
11
Татарков
6
Ковалец
20
Куценко
22
Кабаев
22
Кабаев
20
Куценко
9
Хобленко
86
Барилко
86
Барилко
9
Хобленко
Еременко
77
Кутас
77
Кутас
Еременко
10
Худобяк
6
Еременко
6
Еременко
10
Худобяк
Остались в запасе
Черноморец
Говерла
32
Сергей Петько
ЦП
21
Петро Переверза
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
31
Андрей Черепко
ВР
2
Виктор Гей
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
25
Алексей Хоменко
ЦП
32
Евгений Добровольский
ЦП
Остались в запасе
32
Сергей Петько
ЦП
21
Петро Переверза
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Черепко
ВР
2
Виктор Гей
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
25
Алексей Хоменко
ЦП
32
Евгений Добровольский
ЦП
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Черноморец - Говерла
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Черноморец
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