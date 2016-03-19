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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Сталь - Говерла
Сталь - Говерла: обзор матча 19 марта 2016
Сталь
19.03.2016, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
60'
Д. Лазич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сталь - Говерла
Желтая карточка
Ю. Панькив
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Сергийчук
88'
Желтая карточка
М. Ряшко
Замена
А. Барановский
️️️️
М. Каленчук
77'
Желтая карточка
Э. Малакян
77'
71'
Замена
О. Кузык
️️️️
А. Савченко
Замена
Е. Будник
️️️️
Р. Дебелко
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лазич
60'
58'
Желтая карточка
А. Савченко
Желтая карточка
Р. Дебелко
57'
54'
Желтая карточка
И. Гончар
Замена
С. Пшеничных
️️️️
А. Кравченко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
17
Аким Латифу
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
23
Гор Малакян
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
8
Алексей Савченко
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
11
Виталий Гемега
ЦФ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
Говерла
31
Андрей Черепко
ВР
32
Евгений Добровольский
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
25
Алексей Хоменко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
4-5-1
79
Панькив
4
Кравченко
7
Воронин
32
Ищенко
17
Латифу
17
Карасюк
10
Лазич
23
Малакян
6
Каленчук
7
Малакян
27
Дебелко
4-1-1-1-3
22
Бабенко
33
Гончар
5
Ряшко
28
Ягодинскис
30
Иванов
14
Гавриш
8
Савченко
6
Еременко
7
Сергийчук
10
Худобяк
11
Гемега
27
Дебелко
11
Будник
11
Будник
27
Дебелко
4
Кравченко
19
Пшеничных
19
Пшеничных
4
Кравченко
6
Каленчук
22
Барановский
22
Барановский
6
Каленчук
8
Савченко
17
Кузык
17
Кузык
8
Савченко
Остались в запасе
Сталь
Говерла
37
Габриэль
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
10
Александр Козак
ЛВ
13
Александр Бандура
ВР
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
31
Андрей Черепко
ВР
32
Евгений Добровольский
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
25
Алексей Хоменко
ЦП
Остались в запасе
37
Габриэль
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
10
Александр Козак
ЛВ
13
Александр Бандура
ВР
Остались в запасе
31
Андрей Черепко
ВР
32
Евгений Добровольский
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
25
Алексей Хоменко
ЦП
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Статистика матча Сталь - Говерла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Метеор
Новости команд
Все
Сталь
Говерла
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1
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2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
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