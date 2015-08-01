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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Говерла
Шахтер - Говерла: обзор матча 01 августа 2015
Шахтер
01.08.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
50'
А. Тейшейра
74'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Говерла
90'
+2
Желтая карточка
В. Ягодинскис
Желтая карточка
В. Коваленко
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Цуриков
85'
Замена
И. Гончар
️️️️
О. Кузык
80'
Замена
И. Худобяк
️️️️
В. Гемега
ГОЛ! 2:0!
Эдуардо
Пас отдал
Тайсон
74'
Замена
Эдуардо
️️️️
Марлос
69'
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
63'
61'
Замена
П. Полегенько
️️️️
А. Хобленко
52'
Желтая карточка
А. Савченко
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Бернард
50'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Ф. Феррейра
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
28
Евгений Чумак
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
4
Олег Белый
ПЗ
96
Юрий Тома
ЦП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
4-1-3-2
1
Каниболоцкий
50
Кучер
18
Ордец
6
Азеведо
33
Срна
17
Малышев
11
Бернард
11
Тейшейра
10
Марлос
14
Феррейра
21
Коваленко
3-4-3
1
Рудько
95
Лухтанов
28
Ягодинскис
8
Люлька
28
Чумак
17
Кузык
9
Цуриков
8
Савченко
77
Хлебас
9
Хобленко
11
Гемега
14
Феррейра
20
Гладкий
20
Гладкий
14
Феррейра
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
10
Марлос
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Марлос
9
Хобленко
28
Полегенько
28
Полегенько
9
Хобленко
11
Гемега
10
Худобяк
10
Худобяк
11
Гемега
17
Кузык
33
Гончар
33
Гончар
17
Кузык
Остались в запасе
Шахтер
Говерла
31
Дентиньо
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
96
Юрий Тома
ЦП
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
4
Олег Белый
ПЗ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
96
Юрий Тома
ЦП
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
4
Олег Белый
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Говерла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Донбасс-Арена
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