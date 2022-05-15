Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рико Штридер - статистика

Завершил карьеру
6 июля 1992 (34)
#13 | Полузащитник
174 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зволле
24
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Зволле
1 : 2
15.05.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 1
07.05.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Аякс
3 : 0
30.04.2022
Зволле
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
23.04.2022
Зволле
56' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Зволле
2 : 1
10.04.2022
АЗ Алкмаар
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
0 : 1
03.04.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Твенте
1 : 0
19.03.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Зволле
1 : 2
13.03.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Фортуна
0 : 1
06.03.2022
Зволле
89' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Хераклес
2 : 0
26.02.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Зволле
1 : 1
20.02.2022
Гронинген
1' - 56'
35'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Камбур
3 : 4
12.02.2022
Зволле
57' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Зволле
1 : 1
05.02.2022
НЕК
89' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Зволле
2 : 0
14.01.2022
Виллем II
1' - 81'
62'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Витесс
1 : 0
21.12.2021
Зволле
1' - 68'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Зволле
1 : 3
18.12.2021
Твенте
1' - 65'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Зволле
0 : 1
11.12.2021
Фортуна
1' - 73'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Гронинген
1 : 1
03.12.2021
Зволле
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
27.11.2021
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
4 : 0
21.11.2021
Зволле
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Зволле
1 : 2
06.11.2021
Камбур
1' - 81'
61'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Зволле
1 : 0
23.10.2021
Хераклес
1' - 60'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
3 : 1
16.10.2021
Зволле
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
02.10.2021
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
5 : 1
25.09.2021
Зволле
1' - 90'
76'
65'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Зволле
1 : 1
22.09.2021
Спарта
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
19.09.2021
Зволле
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Зволле
0 : 2
11.09.2021
Аякс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Виллем II
1 : 0
28.08.2021
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
НЕК
2 : 0
20.08.2021
Зволле
1' - 72'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Зволле
0 : 1
15.08.2021
Витесс
1' - 55'
Главные новости
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
3
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
6
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+