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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Зволле
Аякс - Зволле: обзор матча 30 апреля 2022
Аякс
30.04.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
3 : 0
Завершен
Зволле
30'
Д. Тадич
51'
Д. Классен
80'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Зволле
87'
Замена
️️️️
П. Клемент
86'
Замена
Р. Штридер
️️️️
К. Пал
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Тэйлор
82'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
81'
ГОЛ! 3:0!
Д. Классен
Пас отдал
С. Бергейс
80'
69'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
Д. Кастанер
Замена
Д. Ренш
️️️️
Ю. Регер
67'
Замена
С. Бергейс
️️️️
М. Кудус
58'
ГОЛ! 2:0!
Д. Классен
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Тэйлор
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
12
Chardi Landu
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
32
Elikia Mbinga
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
3-3-3-1
1
Стекеленбург
3
Тальяфико
12
Тимбер
17
Блинд
8
Гравенберх
44
Регер
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
18
Классен
22
Аллер
3-1-1-5
31
Лампру
33
Андерсон
3
Накаяма
34
де Вит
20
ван дер Белт
12
10
Редан
3
Пал
2
24
Клемент
9
Кастанер
44
Регер
2
Ренш
2
Ренш
44
Регер
24
Тэйлор
4
Альварес
4
Альварес
24
Тэйлор
20
Кудус
23
Бергейс
23
Бергейс
20
Кудус
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
3
Пал
13
Штридер
13
Штридер
3
Пал
9
Кастанер
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
9
Кастанер
Остались в запасе
Аякс
Зволле
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Jasper Schendelaar
ВР
32
Elikia Mbinga
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
32
Elikia Mbinga
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Аякс - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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