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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - НЕК
Зволле - НЕК: обзор матча 05 февраля 2022
Зволле
05.02.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 1
Завершен
НЕК
27'
Д. Редан
26'
Д. Бруйин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - НЕК
Замена
Р. Штридер
️️️️
У. Дарфалу
89'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
E. Reijnders
89'
Желтая карточка
С. ван Вермескеркен
86'
Замена
D. Huiberts
️️️️
П. Клемент
81'
Замена
M. de Waal
️️️️
М. Саймак
81'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Д. Андерсон
77'
Замена
M. van der Werff
️️️️
Д. Редан
76'
72'
Желтая карточка
К. Вердонк
72'
Замена
Э. Баррето
️️️️
К. Вердонк
72'
Замена
А. Акман
️️️️
М. Маттссон
Красная карточка
С. Вут
69'
64'
Замена
Д. Окита
️️️️
Д. Бруйин
42'
Желтая карточка
J. Vet
ГОЛ! 1:1!
Д. Редан
Пас отдал
М. Саймак
27'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруйин
Желтая карточка
Ю. Накаяма
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Зволле
13
Joey Kesting
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
2-5
31
Лампру
3
Накаяма
33
Андерсон
20
ван дер Белт
9
Дарфалу
10
Редан
24
Клемент
6
Саймак
3-3-2-1-1
31
Брандерхорст
3
Гут
26
24
Вердонк
28
ван Рой
5
Бруйин
34
Эль-Каруани
20
Шоне
15
7
Тавсан
8
Маттссон
9
Дарфалу
13
Штридер
13
Штридер
9
Дарфалу
6
Саймак
10
10
6
Саймак
33
Андерсон
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
33
Андерсон
10
Редан
0
0
10
Редан
23
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
23
24
Клемент
30
30
24
Клемент
5
Бруйин
14
Окита
14
Окита
5
Бруйин
24
Вердонк
8
Баррето
8
Баррето
24
Вердонк
8
Маттссон
19
Акман
19
Акман
8
Маттссон
Остались в запасе
Зволле
НЕК
13
Joey Kesting
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Зволле - НЕК
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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