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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Спарта
Зволле - Спарта: обзор матча 22 сентября 2021
Зволле
22.09.2021, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
8'
Д. Редан
1'
В. ван Крой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Спарта
88'
Желтая карточка
К. Гаудмейн
Замена
К. Пал
️️️️
М. Пабай
88'
85'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Л. Ти
81'
Желтая карточка
B. Smeets
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Д. Редан
72'
Замена
C. Landu
️️️️
Д. Кастанер
72'
69'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
М. Осман
Желтая карточка
D. Huiberts
56'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Р. Штридер
46'
46'
Замена
Э. Эмега
️️️️
С. Мейнанс
ГОЛ! 1:1!
Д. Редан
Пас отдал
Ю. Накаяма
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
В. ван Крой
Пас отдал
А. Мейерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
2-1-5
31
Лампру
11
Пабай
3
Накаяма
13
Штридер
10
Редан
9
Тедич
9
Кастанер
30
20
ван дер Белт
2-4-5
3
Вриндс
2
Абелс
6
Ауассар
14
Осман
14
Мейерс
10
9
Ти
40
Окойе
13
Хейлен
21
Мейнанс
32
ван Крой
9
Кастанер
12
12
9
Кастанер
13
Штридер
23
23
13
Штридер
10
Редан
10
Фернандес
10
Фернандес
10
Редан
11
Пабай
3
Пал
3
Пал
11
Пабай
14
Осман
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
14
Осман
9
Ти
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Ти
21
Мейнанс
22
Эмега
22
Эмега
21
Мейнанс
Остались в запасе
Зволле
Спарта
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Зволле - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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