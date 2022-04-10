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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - АЗ Алкмаар
Зволле - АЗ Алкмаар: обзор матча 10 апреля 2022
Зволле
10.04.2022, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
51'
Д. Кастанер
86'
Д. Редан
81'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - АЗ Алкмаар
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Т. ван дер Белт
90'
Замена
M. van der Werff
️️️️
У. Дарфалу
90'
89'
Желтая карточка
О. Вейндал
ГОЛ! 2:1!
Д. Редан
Пас отдал
У. Дарфалу
86'
81'
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
Пас отдал
О. Вейндал
81'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
Замена
Р. Штридер
️️️️
П. Клемент
77'
75'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Д. де Вит
58'
Замена
К. Соуа
️️️️
А. Витри
ГОЛ! 1:0!
Д. Кастанер
Пас отдал
Д. Андерсон
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
2
Bram Van Polen
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
10
Max de Waal
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
3-1-5
31
Лампру
34
де Вит
3
Накаяма
33
Андерсон
20
ван дер Белт
24
Клемент
10
Редан
9
Дарфалу
9
Кастанер
3
Пал
3-2-3-2
1
Виндаль
4
Хацидиакос
31
Беукема
28
Сугавара
16
Витри
5
Вейндал
18
Мидтсьё
20
де Вит
8
Класи
21
Карлссон
14
Павлидис
24
Клемент
13
Штридер
13
Штридер
24
Клемент
20
ван дер Белт
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
20
ван дер Белт
9
Дарфалу
0
0
9
Дарфалу
20
де Вит
7
Абухляль
7
Абухляль
20
де Вит
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
16
Витри
14
Соуа
14
Соуа
16
Витри
Остались в запасе
Зволле
АЗ Алкмаар
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
10
Max de Waal
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
10
Max de Waal
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Зволле - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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