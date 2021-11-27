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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - РКС Ваалвейк
Зволле - РКС Ваалвейк: обзор матча 27 ноября 2021
Зволле
27.11.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - РКС Ваалвейк
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
М. Саймак
88'
81'
Замена
F. Stokkers
️️️️
М. Крамер
Замена
Д. Кастанер
️️️️
Д. Редан
72'
70'
Замена
L. Daneels
️️️️
И. Бель Хассани
Пенальти не реализован!
Д. Редан
61'
59'
Желтая карточка
А. Туба
23'
Желтая карточка
М. Крамер
Желтая карточка
С. Керстен
22'
Замена
Л. Аджич
️️️️
К. Пал
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
34
Мес де Вит
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
4
Симен Вут
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
37
Ryan Koolwijk
ЦП
18
Gabi Caschili
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
1-2-5
31
Лампру
3
Накаяма
34
де Вит
13
Штридер
10
Редан
6
Саймак
30
23
3
Пал
4-1-5
1
Вессен
33
ван ден Бейс
3
Гаари
2
Бакари
21
Меленстен
46
Азхил
29
Крамер
21
Одгор
11
Бель Хассани
6
Анита
5
Туба
3
Пал
9
Аджич
9
Аджич
3
Пал
6
Саймак
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
6
Саймак
10
Редан
9
Кастанер
9
Кастанер
10
Редан
29
Крамер
27
27
29
Крамер
11
Бель Хассани
14
14
11
Бель Хассани
Остались в запасе
Зволле
РКС Ваалвейк
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
37
Ryan Koolwijk
ЦП
18
Gabi Caschili
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
37
Ryan Koolwijk
ЦП
18
Gabi Caschili
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Зволле - РКС Ваалвейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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