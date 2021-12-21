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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Зволле
Витесс - Зволле: обзор матча 21 декабря 2021
Витесс
21.12.2021, вторник, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 0
Завершен
Зволле
47'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Зволле
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Д. Хейсман
89'
84'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
Т. ван дер Белт
82'
Замена
S. Lagsir
️️️️
Л. Аджич
Желтая карточка
П. Вруг
81'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Р. Базур
78'
Замена
П. Вруг
️️️️
Н. Фредериксен
71'
68'
Замена
П. Клемент
️️️️
М. Саймак
68'
Замена
E. Mbinga
️️️️
Р. Штридер
68'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
B. Van Polen
61'
Желтая карточка
Т. ван дер Белт
55'
Желтая карточка
М. Саймак
Желтая карточка
Н. Фредериксен
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Н. Фредериксен
47'
Желтая карточка
Р. Базур
9'
6'
Желтая карточка
С. Вут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
34
Мес де Вит
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
4-3-1-2
1
Хувен
32
Виттек
5
Дехи
14
Расмуссен
2
Даса
23
Базур
22
Беро
6
Тронстад
23
Хейсман
17
Опенда
8
Фредериксен
1-3-5
31
Лампру
3
Накаяма
9
Аджич
13
Штридер
34
де Вит
4
Вут
6
Саймак
20
ван дер Белт
23
9
Тедич
23
Базур
37
Хайек
37
Хайек
23
Базур
8
Фредериксен
8
Вруг
8
Вруг
8
Фредериксен
23
Хейсман
29
Бейтинк
29
Бейтинк
23
Хейсман
13
Штридер
32
32
13
Штридер
2
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
2
6
Саймак
24
Клемент
24
Клемент
6
Саймак
9
Аджич
21
21
9
Аджич
20
ван дер Белт
9
Кастанер
9
Кастанер
20
ван дер Белт
Остались в запасе
Витесс
Зволле
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Витесс - Зволле
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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