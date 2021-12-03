Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Зволле
Гронинген - Зволле: обзор матча 03 декабря 2021
Гронинген
03.12.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 1
Завершен
Зволле
75'
Т. ван дер Белт (АГ)
14'
М. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Зволле
Замена
Б. Мейер
️️️️
М. те Верик
90'
+5
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Т. Суслов
90'
89'
Желтая карточка
Ю. Накаяма
81'
Замена
С. Тедич
️️️️
Т. ван дер Белт
81'
Замена
E. Mbinga
️️️️
Д. Кастанер
Замена
П. Абрахам
️️️️
С. Нгонг
81'
Замена
В. Даммерс
️️️️
Д. Ирандаст
81'
Замена
R. Postema
️️️️
Й. Ларсен
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. ван дер Белт
75'
73'
Замена
S. Lagsir
️️️️
Л. Аджич
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
62'
57'
Желтая карточка
E. Reijnders
29'
Желтая карточка
Д. Кастанер
14'
ГОЛ! 0:1!
М. де Вит
Пас отдал
Т. ван дер Белт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
23
Майк те Верик
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
34
Мес де Вит
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Гронинген
4
Elias Olsson
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
18
Gabi Caschili
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
2-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
33
Шверко
16
Нгонг
6
Дуарте
22
Ларсен
10
Ирандаст
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
1-3-5
31
Лампру
3
Накаяма
34
де Вит
9
Аджич
13
Штридер
20
ван дер Белт
4
Керстен
9
Кастанер
30
4
Вут
23
те Верик
5
Мейер
5
Мейер
23
те Верик
16
Нгонг
7
Абрахам
7
Абрахам
16
Нгонг
22
Ларсен
11
11
22
Ларсен
10
Ирандаст
4
Даммерс
4
Даммерс
10
Ирандаст
10
Суслов
8
ван Кам
8
ван Кам
10
Суслов
9
Кастанер
32
32
9
Кастанер
9
Аджич
21
21
9
Аджич
20
ван дер Белт
9
Тедич
9
Тедич
20
ван дер Белт
Остались в запасе
Гронинген
Зволле
4
Elias Olsson
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
18
Gabi Caschili
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
4
Elias Olsson
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
18
Gabi Caschili
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Гронинген - Зволле
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
Новости команд
Все
Гронинген
Зволле
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+