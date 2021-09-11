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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Аякс
Зволле - Аякс: обзор матча 11 сентября 2021
Зволле
11.09.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
29'
С. Аллер
67'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Аякс
82'
Замена
М. Дарами
️️️️
С. Бергейс
78'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
Замена
Д. Кастанер
️️️️
С. Тедич
68'
Замена
C. Landu
️️️️
Д. Редан
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
С. Бергейс
51'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
Желтая карточка
Д. Редан
49'
46'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
С. Бергейс
26'
Желтая карточка
Антони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Chardi Landu
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Аякс
16
Калвин Ратси
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
15
Юри Бас
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
2-5
31
Лампру
34
де Вит
13
Штридер
23
3
Пал
9
Тедич
20
ван дер Белт
4
Вут
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
12
Тимбер
2
Ренш
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
22
Аллер
10
Редан
12
12
10
Редан
9
Тедич
9
Кастанер
9
Кастанер
9
Тедич
23
Бергейс
9
Дарами
9
Дарами
23
Бергейс
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
Остались в запасе
Зволле
Аякс
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
16
Калвин Ратси
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
15
Юри Бас
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
15
Юри Бас
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Зволле - Аякс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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