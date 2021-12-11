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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фортуна
Зволле - Фортуна: обзор матча 11 декабря 2021
Зволле
11.12.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 1
Завершен
Фортуна
63'
N. Lonwijk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Фортуна
88'
Желтая карточка
И. Пинту
Замена
C. Landu
️️️️
Т. ван дер Белт
85'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
С. Керстен
85'
80'
Замена
И. Пинту
️️️️
М. Тирпа
Замена
С. Тедич
️️️️
Л. Аджич
74'
Замена
S. Lagsir
️️️️
Р. Штридер
73'
63'
ГОЛ! 0:1!
N. Lonwijk
Пас отдал
B. Rienstra
59'
Желтая карточка
N. Lonwijk
Желтая карточка
Ю. Накаяма
48'
Замена
М. Пабай
️️️️
D. Huiberts
26'
Желтая карточка
Д. Кастанер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
34
Мес де Вит
ЦП
4
Сэм Керстен
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Фортуна
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Фортуна
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
1-3-5
31
Лампру
3
Накаяма
9
Аджич
13
Штридер
34
де Вит
30
4
Вут
23
20
ван дер Белт
9
Кастанер
2-4-5
38
4
Янссен
20
Сентьенс
6
Дуарте
22
Самарис
25
Тирпа
5
Теки
27
Кокс
9
Флемминг
1
ван Ош
17
30
11
Пабай
11
Пабай
30
20
ван дер Белт
12
12
20
ван дер Белт
4
Керстен
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
4
Керстен
9
Аджич
9
Тедич
9
Тедич
9
Аджич
13
Штридер
21
21
13
Штридер
25
Тирпа
12
Пинту
12
Пинту
25
Тирпа
Остались в запасе
Зволле
Фортуна
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Зволле - Фортуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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