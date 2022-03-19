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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Зволле
Твенте - Зволле: обзор матча 19 марта 2022
Твенте
19.03.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 0
Завершен
Зволле
19'
Д. Ротс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Зволле
90'
Замена
E. Reijnders
️️️️
С. ван Вермескеркен
Замена
К. Пири
️️️️
М. Влап
83'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Д. Ротс
72'
Замена
В. Черны
️️️️
В. Мисиджан
72'
59'
Замена
Л. Аджич
️️️️
П. Клемент
59'
Замена
M. de Waal
️️️️
Т. ван дер Белт
59'
Замена
С. Тедич
️️️️
M. van der Werff
53'
Желтая карточка
К. Пал
46'
Желтая карточка
Т. ван дер Белт
44'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
М. Саймак
ГОЛ! 1:0!
Д. Ротс
Пас отдал
М. Влап
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
14
Мичел Влап
АП
5
Гийс Смал
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
3-2-1-4
1
Уннершталь
3
Преппер
5
Плегесуэло
30
Бренет
6
Зерруки
5
Босх
14
Влап
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
11
Ротс
2-1-5
31
Лампру
33
Андерсон
34
де Вит
6
Саймак
24
Клемент
3
Пал
0
31
ван Вермескеркен
20
ван дер Белт
14
Влап
3
Пири
3
Пири
14
Влап
11
Ротс
18
Лимниос
18
Лимниос
11
Ротс
7
Мисиджан
18
Черны
18
Черны
7
Мисиджан
24
Клемент
9
Аджич
9
Аджич
24
Клемент
20
ван дер Белт
10
10
20
ван дер Белт
31
ван Вермескеркен
23
23
31
ван Вермескеркен
6
Саймак
9
Кастанер
9
Кастанер
6
Саймак
0
9
Тедич
9
Тедич
0
Остались в запасе
Твенте
Зволле
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Твенте - Зволле
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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