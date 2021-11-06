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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Камбур
Зволле - Камбур: обзор матча 06 ноября 2021
Зволле
06.11.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 2
Завершен
Камбур
79'
D. Huiberts
22'
М. Худемакерс
48'
Р. Маулун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Камбур
Желтая карточка
B. Van Polen
90'
+7
89'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
88'
Желтая карточка
Р. Маулун
83'
Замена
J. ter Heide
️️️️
И. Каллон
83'
Замена
М. Тол
️️️️
E. Schouten
Замена
R. Koolwijk
️️️️
Р. Штридер
81'
ГОЛ! 1:2!
D. Huiberts
Пас отдал
К. Пал
79'
75'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
С. Керстен
69'
63'
Замена
Н. Додеман
️️️️
Д. Самбисса
Желтая карточка
Р. Штридер
61'
Замена
Л. Аджич
️️️️
М. Саймак
58'
Замена
С. Тедич
️️️️
Д. Кастанер
58'
Желтая карточка
М. де Вит
55'
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Маулун
Желтая карточка
С. Вут
47'
Замена
С. Вут
️️️️
М. Пабай
46'
39'
Желтая карточка
И. Каллон
Желтая карточка
С. Керстен
39'
Желтая карточка
М. Саймак
36'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Худемакерс
Пас отдал
И. Каллон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
34
Мес де Вит
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
37
Ryan Koolwijk
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
1-2-5
31
Лампру
11
Пабай
34
де Вит
13
Штридер
6
Саймак
4
Керстен
2
3
Пал
30
3-2-3-2
1
Стевенс
24
Бангура
3
МакИнтош
4
5
Шмидт
7
Самбисса
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
17
Ульдрикис
47
Каллон
13
Штридер
37
37
13
Штридер
6
Саймак
9
Аджич
9
Аджич
6
Саймак
9
Кастанер
9
Тедич
9
Тедич
9
Кастанер
11
Пабай
4
Вут
4
Вут
11
Пабай
4
Керстен
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
4
Керстен
47
Каллон
2
2
47
Каллон
4
3
Тол
3
Тол
4
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
7
Самбисса
7
Додеман
7
Додеман
7
Самбисса
Остались в запасе
Зволле
Камбур
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Зволле - Камбур
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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