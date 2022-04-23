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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Зволле
РКС Ваалвейк - Зволле: обзор матча 23 апреля 2022
РКС Ваалвейк
23.04.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 30 тур
0 : 2
Завершен
Зволле
16'
Т. ван дер Белт
50'
B. Van Polen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Зволле
87'
Замена
E. Reijnders
️️️️
П. Клемент
87'
Замена
Т. Белен
️️️️
Д. Кастанер
Замена
L. Daneels
️️️️
В. Анита
81'
71'
Желтая карточка
B. Van Polen
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
Р. ван дер Венне
60'
Замена
Я. Укили
️️️️
А. Бюттнер
60'
56'
Замена
Р. Штридер
️️️️
У. Дарфалу
Желтая карточка
М. Крамер
52'
51'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
М. де Вит
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
B. Van Polen
Желтая карточка
Ш. Адевойе
41'
Замена
М. Крамер
️️️️
Й. Одгор
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. ван дер Белт
Пас отдал
Д. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
2
Bram Van Polen
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
10
Max de Waal
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
3
Томас Белен
ЦП
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Вессен
21
Меленстен
5
Туба
28
Бюттнер
4
Адевойе
2
Бакари
46
Азхил
10
ван дер Венне
6
Анита
21
Одгор
27
3-1-5
31
Лампру
33
Андерсон
3
Накаяма
34
де Вит
20
ван дер Белт
24
Клемент
10
Редан
9
Дарфалу
9
Кастанер
3
Пал
10
ван дер Венне
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
10
ван дер Венне
6
Анита
14
14
6
Анита
21
Одгор
29
Крамер
29
Крамер
21
Одгор
28
Бюттнер
5
Укили
5
Укили
28
Бюттнер
9
Дарфалу
13
Штридер
13
Штридер
9
Дарфалу
9
Кастанер
3
Белен
3
Белен
9
Кастанер
34
де Вит
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
34
де Вит
24
Клемент
23
23
24
Клемент
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Зволле
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
10
Max de Waal
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
0
M. van der Werff
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
10
Max de Waal
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
0
M. van der Werff
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча РКС Ваалвейк - Зволле
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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