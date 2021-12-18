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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Твенте
Зволле - Твенте: обзор матча 18 декабря 2021
Зволле
18.12.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 3
Завершен
Твенте
89'
S. Lagsir
15'
Д. Лимниос
39'
М. Угальде
52'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Твенте
ГОЛ! 1:3!
S. Lagsir
Пас отдал
E. Reijnders
89'
87'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Д. Лимниос
Замена
Д. Кастанер
️️️️
С. Тедич
81'
78'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Р. Зерруки
Замена
S. Lagsir
️️️️
Л. Аджич
66'
Замена
R. Koolwijk
️️️️
Р. Штридер
65'
60'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
60'
Замена
В. Черны
️️️️
В. Мисиджан
Замена
М. Саймак
️️️️
B. Van Polen
56'
52'
ГОЛ! 0:3!
В. Мисиджан
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Угальде
Пас отдал
М. Садилек
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лимниос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
34
Мес де Вит
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
3
Робин Преппер
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
21
Samir Lagsir
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
1-3-5
31
Лампру
3
Накаяма
9
Аджич
13
Штридер
34
де Вит
20
ван дер Белт
33
ван ден Берг
4
Вут
2
23
2-2-2-4
1
Уннершталь
20
5
Плегесуэло
6
Зерруки
23
Садилек
18
Лимниос
14
Влап
7
Мисиджан
9
Угальде
5
Смал
3
Преппер
13
Штридер
37
37
13
Штридер
9
Аджич
21
21
9
Аджич
9
Тедич
9
Кастанер
9
Кастанер
9
Тедич
2
6
Саймак
6
Саймак
2
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
18
Лимниос
11
Ротс
11
Ротс
18
Лимниос
7
Мисиджан
18
Черны
18
Черны
7
Мисиджан
6
Зерруки
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
6
Зерруки
Остались в запасе
Зволле
Твенте
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
18
Gabi Caschili
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Зволле - Твенте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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