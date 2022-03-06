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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Зволле
Фортуна - Зволле: обзор матча 06 марта 2022
Фортуна
06.03.2022, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 25 тур
0 : 1
Завершен
Зволле
77'
У. Дарфалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Зволле
90'
+4
Замена
С. Вут
️️️️
Т. ван дер Белт
89'
Замена
Р. Штридер
️️️️
Д. Редан
Замена
Т. Нослин
️️️️
B. Rienstra
89'
83'
Желтая карточка
Д. Кастанер
Желтая карточка
З. Флемминг
82'
Замена
Д. Ботака
️️️️
А. Самарис
81'
77'
ГОЛ! 0:1!
У. Дарфалу
Пас отдал
Д. Редан
73'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
П. Клемент
73'
Замена
К. Пал
️️️️
М. Саймак
Замена
Л. Семеду
️️️️
П. Глэдон
61'
42'
Желтая карточка
М. де Вит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
19
Пол Глэдон
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
4-3-1-3
27
Кокс
22
Сиовас
38
4
Анга
22
Самарис
25
Тирпа
6
Дуарте
9
Флемминг
35
1
ван Ош
19
Глэдон
2-5
31
Лампру
3
Накаяма
34
де Вит
9
Дарфалу
2
0
6
Саймак
10
Редан
19
Глэдон
7
Семеду
7
Семеду
19
Глэдон
22
Самарис
17
Ботака
17
Ботака
22
Самарис
38
14
Нослин
14
Нослин
38
10
Редан
13
Штридер
13
Штридер
10
Редан
24
Клемент
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
24
Клемент
20
ван дер Белт
4
Вут
4
Вут
20
ван дер Белт
6
Саймак
3
Пал
3
Пал
6
Саймак
Андерсон
9
Кастанер
9
Кастанер
Андерсон
Остались в запасе
Фортуна
Зволле
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Jasper Schendelaar
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Фортуна - Зволле
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Зволле
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
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