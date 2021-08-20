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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Зволле
НЕК - Зволле: обзор матча 20 августа 2021
НЕК
20.08.2021, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зволле
4'
А. Акман
42'
Д. Окита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Зволле
88'
Красная карточка
С. Керстен
85'
Желтая карточка
Т. ван дер Белт
83'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
D. Huiberts
82'
Желтая карточка
E. Reijnders
Замена
Э. Тавсан
️️️️
Д. Окита
81'
Замена
О. Ромени
️️️️
А. Акман
80'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
73'
72'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Д. Кастанер
72'
Замена
C. Landu
️️️️
Р. Штридер
Замена
Э. Баррето
️️️️
М. Дуэлунн
70'
Замена
М. Маттссон
️️️️
Д. Бруйин
63'
Желтая карточка
Д. Бруйин
54'
53'
Желтая карточка
П. Клемент
ГОЛ! 2:0!
Д. Окита
Пас отдал
М. Дуэлунн
42'
Желтая карточка
Д. Окита
36'
19'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
М. Саймак
Желтая карточка
М. Дуэлунн
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Акман
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
4
Сэм Керстен
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
11
Марк Пабай
ЦЗ
12
Chardi Landu
ЦП
34
Jarno Westerman
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4-3-2-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
4
Маркес
34
Эль-Каруани
26
20
Шоне
6
Пропер
5
Бруйин
10
Дуэлунн
14
Окита
19
Акман
2-5
31
Лампру
34
де Вит
13
Штридер
2
9
Тедич
9
Кастанер
6
Саймак
24
Клемент
14
Окита
7
Тавсан
7
Тавсан
14
Окита
10
Дуэлунн
8
Баррето
8
Баррето
10
Дуэлунн
19
Акман
10
Ромени
10
Ромени
19
Акман
5
Бруйин
8
Маттссон
8
Маттссон
5
Бруйин
13
Штридер
12
12
13
Штридер
9
Кастанер
23
23
9
Кастанер
6
Саймак
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
6
Саймак
30
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
30
Остались в запасе
НЕК
Зволле
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
11
Марк Пабай
ЦЗ
34
Jarno Westerman
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
11
Марк Пабай
ЦЗ
34
Jarno Westerman
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча НЕК - Зволле
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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