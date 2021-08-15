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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Витесс
Зволле - Витесс: обзор матча 15 августа 2021
Зволле
15.08.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 1
Завершен
Витесс
20'
Н. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Витесс
Замена
С. Вут
️️️️
D. Huiberts
87'
86'
Замена
Р. Япи
️️️️
М. Виттек
72'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
67'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
М. Манхоф
67'
Замена
Э. Даса
️️️️
Я. Гбоу
67'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Н. Фредериксен
Замена
C. Landu
️️️️
Д. Кастанер
66'
Замена
E. Reijnders
️️️️
М. Саймак
66'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
Р. Штридер
55'
39'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
Р. Базур
31'
Желтая карточка
М. Беро
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фредериксен
Пас отдал
М. Манхоф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
13
Рико Штридер
ЦП
34
Мес де Вит
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
42
Миллион Манхоф
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
12
Chardi Landu
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
2-5
31
Лампру
13
Штридер
34
де Вит
30
2
4
Керстен
3
Пал
24
Клемент
1-2-1-5
15
Шуберт
37
Хайек
23
Базур
22
Беро
34
Гбоу
6
Тронстад
8
Фредериксен
17
Опенда
5
Ороз
32
Виттек
9
Кастанер
12
12
9
Кастанер
6
Саймак
23
23
6
Саймак
13
Штридер
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
13
Штридер
30
4
Вут
4
Вут
30
34
Гбоу
2
Даса
2
Даса
34
Гбоу
32
Виттек
27
Япи
27
Япи
32
Виттек
23
Базур
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
23
Базур
42
Манхоф
29
Бейтинк
29
Бейтинк
42
Манхоф
8
Фредериксен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
8
Фредериксен
Остались в запасе
Зволле
Витесс
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
21
Samir Lagsir
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
21
Samir Lagsir
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Зволле - Витесс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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