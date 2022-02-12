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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Зволле
Камбур - Зволле: обзор матча 12 февраля 2022
Камбур
12.02.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
3 : 4
Завершен
Зволле
9'
Р. Маулун (П)
43'
К. Лампру (АГ)
78'
Д. Самбисса
3'
У. Дарфалу
6'
М. де Вит
56'
Д. Редан
66'
B. Van Polen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Зволле
ГОЛ! 3:4!
Д. Самбисса
Пас отдал
И. Каллон
78'
Замена
М. Брей
️️️️
Р. Маулун
76'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Д. Шмидт
76'
76'
Замена
M. de Waal
️️️️
У. Дарфалу
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
67'
66'
ГОЛ! 2:4!
B. Van Polen
Пас отдал
П. Клемент
62'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
D. Huiberts
57'
Замена
Р. Штридер
️️️️
М. Саймак
57'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
M. van der Werff
56'
ГОЛ! 2:3!
Д. Редан
Пас отдал
У. Дарфалу
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Лампру
43'
Замена
М. Тол
️️️️
E. Schouten
32'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Маулун
9'
6'
ГОЛ! 0:2!
М. де Вит
Пас отдал
Д. Редан
3'
ГОЛ! 0:1!
У. Дарфалу
Пас отдал
Д. Редан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
10
Max de Waal
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
4-3-3
1
Стевенс
24
Бангура
5
Шмидт
4
3
МакИнтош
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
19
Бур
17
Йостен
47
Каллон
2-5
31
Лампру
3
Накаяма
34
де Вит
10
Редан
2
0
24
Клемент
30
4
3
Тол
3
Тол
4
5
Шмидт
7
Самбисса
7
Самбисса
5
Шмидт
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
10
Маулун
14
Брей
14
Брей
10
Маулун
0
33
Андерсон
33
Андерсон
0
6
Саймак
13
Штридер
13
Штридер
6
Саймак
9
Дарфалу
10
10
9
Дарфалу
30
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
30
Остались в запасе
Камбур
Зволле
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Jasper Schendelaar
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Камбур - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
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Зволле
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Камбур» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Камбур» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Камбур» – «НЕК»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
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