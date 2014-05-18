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Абелья Дамиа
Статистика
Абелья Дамиа - статистика
Завершил карьеру
15 апреля 1982 (44), Олот
#2 | Защитник
188 см | 82 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
34
0
1
9
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
71' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 2
03.05.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4 : 0
26.04.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1 : 1
19.04.2014
Валенсия
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
1' - 60'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 1
30.03.2014
Реал Сосьедад
1' - 86'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.03.2014
Осасуна
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
23.03.2014
Севилья
1' - 59'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
7 : 0
16.03.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 2
10.03.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 0
01.03.2014
Осасуна
1' - 65'
58'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 0
23.02.2014
Атлетико
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 0
14.02.2014
Осасуна
1' - 90'
54'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2 : 0
09.02.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 5
26.01.2014
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
0 : 0
18.01.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
22.12.2013
Осасуна
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2 : 2
14.12.2013
Реал
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
01.12.2013
Осасуна
1' - 90'
12'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 1
08.11.2013
Альмерия
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.11.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
27.10.2013
Осасуна
1' - 35'
35'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
0 : 0
19.10.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 1
04.10.2013
Осасуна
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 1
29.09.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
24.09.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 1
20.09.2013
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 1
15.09.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0 : 3
01.09.2013
Вильярреал
46' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 0
23.08.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 2
18.08.2013
Гранада
Был в запасе
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