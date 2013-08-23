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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 23 августа 2013
Атлетик
23.08.2013, пятница, 23:59
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
31'
А. Аррибас (АГ)
82'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Осасуна
82'
Замена
Мануэль
️️️️
Сиси
ГОЛ! 2:0!
О. де Маркос
Пас отдал
А. Адурис
82'
Замена
Э. Моран
️️️️
М. Сусаета
75'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
69'
66'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Х. Нуньес
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Эррера
64'
62'
Замена
Ойер
️️️️
М. Бертран
Желтая карточка
А. Эррера
40'
36'
Желтая карточка
М. Бертран
Желтая карточка
Э. Ляпорт
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Аррибас
31'
26'
Желтая карточка
О. Риера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Сиси
АП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
30
Горка Магунаселаия Гарридо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Мануэль
ЦФ
3-5-1-1
1
Эррерин
4
Саборит
14
Ляпорт
51
Ираола
21
Эррера
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
18
Гурпеги
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
4-1-1-2-2
1
Андрес
2
Бертран
14
Аррибас
4
Лотье
3
Ориоль
33
Сильва
10
Пуньяль
11
Сиси
23
Арментерос
21
Риера
10
Нуньес
21
Эррера
18
де Маркос
18
де Маркос
21
Эррера
14
Сусаета
39
Моран
39
Моран
14
Сусаета
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
11
Сиси
18
Мануэль
18
Мануэль
11
Сиси
2
Бертран
6
Ойер
6
Ойер
2
Бертран
10
Нуньес
10
Торрес
10
Торрес
10
Нуньес
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
30
Горка Магунаселаия Гарридо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
30
Горка Магунаселаия Гарридо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетик - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Реале Арена
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