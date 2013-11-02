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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 02 ноября 2013
Реал Сосьедад
02.11.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
5 : 0
Завершен
Осасуна
34'
И. Ансотеги
47'
И. Мартинес
56'
А. Гризманн
81'
Г. Кастро
88'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
ГОЛ! 5:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Х. Анхель
88'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кастро
Пас отдал
Х. Сеферович
81'
77'
Замена
Мануэль
️️️️
О. Риера
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Вела
73'
Замена
И. Агиррече
️️️️
А. Гризманн
73'
Замена
Х. Прието
️️️️
Д. Зурутуса
63'
59'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
А. Аррибас
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
56'
Желтая карточка
Г. Элустондо
53'
52'
Замена
М. Фланьо
️️️️
А. Сехудо
48'
Красная карточка
Ж. Лотье
ГОЛ! 2:0!
И. Мартинес
Пас отдал
Р. Пардо
47'
ГОЛ! 1:0!
И. Ансотеги
Пас отдал
Р. Пардо
34'
Желтая карточка
А. Гризманн
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
10
Хосе Нуньес
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
Анхель
15
Ансотеги
19
Мартинес
26
Мартинес
14
Пардо
6
Элустондо
17
Зурутуса
5
Кастро
7
Гризманн
10
Вела
3-2-3-1-1
1
Андрес
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
6
Ойер
33
Сильва
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
8
Лоло
10
Торрес
21
Риера
17
Зурутуса
10
Прието
10
Прието
17
Зурутуса
7
Гризманн
9
Агиррече
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Вела
21
Риера
18
Мануэль
18
Мануэль
21
Риера
16
Сехудо
4
Фланьо
4
Фланьо
16
Сехудо
14
Аррибас
10
Пуньяль
10
Пуньяль
14
Аррибас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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