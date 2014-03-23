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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 23 марта 2014
Осасуна
23.03.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
90+4'
К. Акунья
27'
Х. Самперио
45+1'
К. Бакка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Севилья
ГОЛ! 1:2!
К. Акунья
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Сильва
88'
84'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
П. Троховски
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Э. Арментерос
84'
75'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
Желтая карточка
Э. Арментерос
74'
Замена
К. Акунья
️️️️
Лоло
66'
59'
Желтая карточка
Коке
Замена
К. Лобато
️️️️
А. Дамиа
59'
46'
Замена
Х. Варас
️️️️
Бету
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Бакка
Желтая карточка
А. Сехудо
41'
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Самперио
Пас отдал
Витоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Лотье
2
Бертран
33
Сильва
8
Лоло
16
Сехудо
23
Арментерос
10
Торрес
21
Риера
4-4-1-1
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
2
Пареха
3
Наварро
10
Иборра
29
Самперио
15
Троховски
25
Мбиа
7
Витоло
70
Бакка
2
Дамиа
11
Лобато
11
Лобато
2
Дамиа
23
Арментерос
24
Лоэ
24
Лоэ
23
Арментерос
8
Лоло
7
Акунья
7
Акунья
8
Лоло
34
Бету
13
Варас
13
Варас
34
Бету
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
15
Троховски
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
15
Троховски
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Остались в запасе
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Осасуна - Севилья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Садар
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