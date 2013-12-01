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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 01 декабря 2013
Валенсия
01.12.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
45'
Жонас
48'
Жонас
53'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Осасуна
Замена
Ф. Картабия
️️️️
А. Гуардадо
74'
73'
Замена
Ойер
️️️️
Лоло
Замена
Э. Поштига
️️️️
Жонас
68'
63'
Замена
Р. Торрес
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Э. Банега
️️️️
С. Каналес
58'
ГОЛ! 3:0!
Жонас
Пас отдал
А. Барраган
53'
52'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
А. Сехудо
ГОЛ! 2:0!
Жонас
Пас отдал
С. Фегули
48'
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
А. Барраган
45'
17'
Красная карточка
Ф. Пуньяль
12'
Желтая карточка
А. Дамиа
Желтая карточка
А. Гуардадо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Валенсия
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Роберто Торрес
АП
18
Мануэль
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
24
Бернат
22
Матье
4
Руис
19
Барраган
8
Фегули
21
Ромеу
10
Парехо
18
Гуардадо
20
Каналес
17
Жонас
4-4-1-1
1
Андрес
2
Бертран
14
Аррибас
4
Лотье
2
Дамиа
16
Сехудо
10
Пуньяль
8
Лоло
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
21
Риера
18
Гуардадо
10
Картабия
10
Картабия
18
Гуардадо
20
Каналес
11
Банега
11
Банега
20
Каналес
17
Жонас
9
Поштига
9
Поштига
17
Жонас
8
Лоло
6
Ойер
6
Ойер
8
Лоло
16
Сехудо
33
Сильва
33
Сильва
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Валенсия - Осасуна
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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