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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 15 сентября 2013
Хетафе
15.09.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
35'
Мику
52'
Мику
11'
Р. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Осасуна
Желтая карточка
С. Эскудеро
90'
+3
90'
Желтая карточка
О. Риера
Желтая карточка
П. Сарабия
87'
Замена
Борха
️️️️
П. Москера
87'
78'
Замена
Лоло
️️️️
Ж. Лотье
Замена
А. Колунга
️️️️
Мику
77'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Лафита
72'
69'
Замена
Мануэль
️️️️
Ф. Пуньяль
66'
Желтая карточка
А. Аррибас
ГОЛ! 2:1!
Мику
Пас отдал
Д. Кастро
52'
46'
Замена
Сиси
️️️️
А. Сехудо
ГОЛ! 1:1!
Мику
Пас отдал
П. Леон
35'
34'
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
31'
Желтая карточка
Ф. Сильва
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Торрес
Пас отдал
Э. Арментерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Мичел
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
8
Лоло
ЦП
11
Сиси
АП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
18
Мануэль
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
18
Эскудеро
4
Алексис
17
Лопес
20
Валера
7
Лафита
8
Мичел
5
Москера
17
Кастро
14
Леон
20
Мику
3-2-2-2-1
1
Андрес
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
33
Сильва
6
Ойер
16
Сехудо
10
Пуньяль
10
Торрес
23
Арментерос
21
Риера
5
Москера
8
Борха
8
Борха
5
Москера
7
Лафита
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Лафита
20
Мику
27
Колунга
27
Колунга
20
Мику
10
Пуньяль
18
Мануэль
18
Мануэль
10
Пуньяль
4
Лотье
8
Лоло
8
Лоло
4
Лотье
16
Сехудо
11
Сиси
11
Сиси
16
Сехудо
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Хетафе - Осасуна
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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