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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 27 октября 2013
Севилья
27.10.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
55'
И. Ракитич
75'
Х. Самперио
87'
О. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
88'
Желтая карточка
О. Риера
87'
ГОЛ! 2:1!
О. Риера
Пас отдал
М. Бертран
84'
Желтая карточка
Ойер
Замена
Р. Русеску
️️️️
К. Бакка
83'
82'
Замена
Ойер
️️️️
Лоло
Замена
С. Кристофоро
️️️️
С. Мбиа
76'
ГОЛ! 2:0!
Х. Самперио
Пас отдал
С. Мбиа
75'
71'
Замена
Мануэль
️️️️
Р. Торрес
64'
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
Д. Перотти
️️️️
К. Гамейро
64'
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
С. Мбиа
55'
50'
Замена
Х. Ориоль
️️️️
Ф. Сильва
35'
Красная карточка
А. Дамиа
Желтая карточка
И. Ракитич
33'
11'
Желтая карточка
Ф. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
18
Мануэль
ЦФ
10
Хосе Нуньес
ЦФ
3-4-1-2
34
Бету
5
Морено
90
Фигейраш
2
Пареха
23
Карришу
11
Ракитич
25
Мбиа
29
Самперио
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
4-1-3-1-1
1
Андрес
2
Бертран
14
Аррибас
4
Лотье
2
Дамиа
33
Сильва
10
Де лас Куэвас
10
Пуньяль
8
Лоло
10
Торрес
21
Риера
25
Мбиа
41
Кристофоро
41
Кристофоро
25
Мбиа
9
Гамейро
8
Перотти
8
Перотти
9
Гамейро
70
Бакка
24
Русеску
24
Русеску
70
Бакка
10
Торрес
18
Мануэль
18
Мануэль
10
Торрес
33
Сильва
3
Ориоль
3
Ориоль
33
Сильва
8
Лоло
6
Ойер
6
Ойер
8
Лоло
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Севилья - Осасуна
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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