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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 10 марта 2014
Осасуна
10.03.2014, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Малага
14'
Саму
66'
Н. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Малага
Желтая карточка
Ф. Сильва
85'
83'
Замена
Хуанми
️️️️
Н. Амрабат
Замена
Нино
️️️️
Лоло
77'
70'
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
С. Дардер
Замена
К. Акунья
️️️️
Ойер
66'
66'
ГОЛ! 0:2!
Н. Амрабат
Пас отдал
Р. Санта Крус
62'
Желтая карточка
И. Камачо
60'
Желтая карточка
В. Кабальеро
55'
Замена
С. Санчес
️️️️
Саму
52'
Вторая желтая
Х. Гамес
41'
Желтая карточка
С. Дардер
40'
Желтая карточка
Х. Гамес
14'
ГОЛ! 0:1!
Саму
Пас отдал
Н. Амрабат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Нино
ЦФ
7
Карлос Акунья
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Лотье
14
Аррибас
6
Ойер
33
Сильва
8
Лоло
16
Сехудо
23
Арментерос
10
Торрес
21
Риера
4-3-1-2
13
Кабальеро
18
Гамес
4
Феррейра
5
Антунеш
2
Ангелери
14
Саму
4
Камачо
10
Дардер
17
Дуда
39
Амрабат
24
Санта Крус
8
Лоло
11
Нино
11
Нино
8
Лоло
6
Ойер
7
Акунья
7
Акунья
6
Ойер
14
Саму
20
Санчес
20
Санчес
14
Саму
10
Дардер
12
Тиссоне
12
Тиссоне
10
Дардер
39
Амрабат
7
Хуанми
7
Хуанми
39
Амрабат
Остались в запасе
Осасуна
Малага
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
Остались в запасе
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Осасуна - Малага
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Садар
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