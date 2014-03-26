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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Осасуна
Райо Вальекано - Осасуна: обзор матча 26 марта 2014
Райо Вальекано
26.03.2014, среда, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
90'
Х. Ларривей (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Осасуна
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
С. Лонго
90'
+3
90'
+2
Замена
К. Лобато
️️️️
А. Сехудо
Замена
С. Лонго
️️️️
Я. Фальке
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Аррибас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Ларривей
90'
88'
Желтая карточка
А. Дамиа
86'
Замена
Х. Ориоль
️️️️
Р. Торрес
77'
Замена
К. Акунья
️️️️
Ф. Сильва
Желтая карточка
А. Гальвез
76'
Замена
Х. Виера
️️️️
Р. Рочина
67'
Замена
Х. Карлос
️️️️
А. Буэно
67'
33'
Желтая карточка
Ф. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
11
Кристиан Лобато
ЦП
8
Лоло
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
7
Карлос Акунья
ЦФ
4-2-2-2
23
Рубен
15
Рац
83
Зе Каштру
6
Гальвез
23
Арбилья
10
Трасоррас
8
Ньигес
44
Фальке
16
Рочина
11
Ларривей
19
Буэно
3-3-2-1-1
1
Андрес
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
33
Сильва
24
Лоэ
6
Ойер
16
Сехудо
10
Пуньяль
10
Торрес
21
Риера
19
Буэно
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
19
Буэно
16
Рочина
10
Виера
10
Виера
16
Рочина
44
Фальке
9
Лонго
9
Лонго
44
Фальке
16
Сехудо
11
Лобато
11
Лобато
16
Сехудо
10
Торрес
3
Ориоль
3
Ориоль
10
Торрес
33
Сильва
7
Акунья
7
Акунья
33
Сильва
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Вальекас
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