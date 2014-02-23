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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 23 февраля 2014
Осасуна
23.02.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
6'
А. Сехудо
21'
Э. Арментерос
42'
Р. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетико
Замена
Р. Лоэ
️️️️
А. Сехудо
84'
Замена
М. Фланьо
️️️️
Ж. Лотье
80'
62'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
59'
Замена
А. Туран
️️️️
Диего
46'
Замена
Коке
️️️️
М. Суарес
Замена
Нино
️️️️
М. Бертран
46'
ГОЛ! 3:0!
Р. Торрес
Пас отдал
А. Дамиа
42'
ГОЛ! 2:0!
Э. Арментерос
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Сехудо
Пас отдал
Э. Арментерос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
11
Нино
ЦФ
7
Карлос Акунья
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Лотье
14
Аррибас
2
Бертран
33
Сильва
8
Лоло
16
Сехудо
23
Арментерос
10
Торрес
21
Риера
3-2-1-1-3
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
23
Алдервейрелд
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
10
Диего
19
Коста
20
Адриан
7
Вилья
4
Лотье
4
Фланьо
4
Фланьо
4
Лотье
16
Сехудо
24
Лоэ
24
Лоэ
16
Сехудо
2
Бертран
11
Нино
11
Нино
2
Бертран
4
Суарес
6
Коке
6
Коке
4
Суарес
10
Диего
66
Туран
66
Туран
10
Диего
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
11
Кристиан Лобато
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
11
Кристиан Лобато
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Эль Садар
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