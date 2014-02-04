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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 04 февраля 2014
Вильярреал
04.02.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
47'
Ж. Пербе
55'
М. Тригерос
75'
Ж. Пербе
87'
О. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Осасуна
87'
ГОЛ! 3:1!
О. Риера
Пас отдал
Э. Арментерос
83'
Замена
О. Риера
️️️️
К. Лобато
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
Т. Пина
77'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пербе
Пас отдал
Х. Перейра
75'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Х. Акино
72'
70'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Ф. Пуньяль
69'
Желтая карточка
Р. Лоэ
58'
Замена
А. Сехудо
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 2:0!
М. Тригерос
Пас отдал
Д. Дос Сантос
55'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пербе
Пас отдал
Х. Антонио Дорадо
47'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
45'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
И. Уче
43'
Желтая карточка
Т. Пина
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
3
Паулиста
5
Дорадо
2
Гаспар
17
Пина
14
Тригерос
20
Акино
16
Гомес
14
Уче
10
Дос Сантос
4-1-3-1-1
1
Андрес
2
Бертран
4
Лотье
4
Фланьо
2
Дамиа
24
Лоэ
11
Лобато
10
Де лас Куэвас
10
Пуньяль
23
Арментерос
7
Акунья
17
Пина
28
Рамос
28
Рамос
17
Пина
20
Акино
9
Перейра
9
Перейра
20
Акино
14
Уче
24
Пербе
24
Пербе
14
Уче
10
Пуньяль
10
Торрес
10
Торрес
10
Пуньяль
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
11
Лобато
21
Риера
21
Риера
11
Лобато
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Хоан Роман
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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