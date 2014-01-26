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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 26 января 2014
Осасуна
26.01.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 5
Завершен
Атлетик
11'
Э. Арментерос
3'
М. Сусаета
16'
А. Адурис
62'
А. Адурис
84'
И. Гомес
88'
К. Сола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
88'
ГОЛ! 1:5!
К. Сола
Пас отдал
А. Эррера
85'
Замена
К. Сола
️️️️
А. Адурис
84'
ГОЛ! 1:4!
И. Гомес
Пас отдал
А. Адурис
80'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
Замена
Р. Торрес
️️️️
Ф. Сильва
80'
Вторая желтая
А. Аррибас
76'
75'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
А. Итурраспе
72'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
А. Аррибас
71'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Лоло
67'
Желтая карточка
К. Акунья
65'
62'
ГОЛ! 1:3!
А. Адурис
Пас отдал
А. Эррера
52'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Ф. Сильва
47'
Замена
К. Акунья
️️️️
А. Сехудо
35'
27'
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Ж. Лотье
21'
19'
Желтая карточка
А. Итурраспе
16'
ГОЛ! 1:2!
А. Адурис
ГОЛ! 1:1!
Э. Арментерос
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Лотье
2
Бертран
33
Сильва
10
Де лас Куэвас
8
Лоло
16
Сехудо
23
Арментерос
21
Риера
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
18
Гурпеги
8
Итурраспе
17
Рико
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
8
Лоло
10
Пуньяль
10
Пуньяль
8
Лоло
33
Сильва
10
Торрес
10
Торрес
33
Сильва
16
Сехудо
7
Акунья
7
Акунья
16
Сехудо
8
Итурраспе
14
Ляпорт
14
Ляпорт
8
Итурраспе
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
20
Адурис
9
Сола
9
Сола
20
Адурис
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
11
Кристиан Лобато
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
11
Кристиан Лобато
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Осасуна - Атлетик
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
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