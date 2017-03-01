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    Жиль Сиони - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Жиль
    Фамилия Сиони
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Родной город Бастия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июня 1984 (38 лет)
    Рост 165
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 24 0 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    06.05.2017 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    29.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Ренн (Ренн)
    22.04.2017 1' -57' Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    16.04.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    08.04.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 1:2 Бастия (Бастия)
    01.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:1 Лилль (Лилль)
    17.03.2017 1' -59' Метц (Метц) 1:0 Бастия (Бастия)
    46' 38'
    04.03.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.03.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    25.02.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    17.02.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    11.02.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 4:1 Бастия (Бастия)
    04.02.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Бастия (Бастия)
    28.01.2017 63' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    20.01.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Ницца (Ницца)
    14.01.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Марсель (Марсель)
    61'
    17.12.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Бастия (Бастия)
    10.12.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    03.12.2016 1' -90' Монако (Монако) 5:0 Бастия (Бастия)
    23'
    30.11.2016 59' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Бордо (Бордо)
    27.11.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Бастия (Бастия)
    19.11.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    50'
    05.11.2016 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Бастия (Бастия)
    29.10.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Дижон (Дижон)
    22.10.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Бастия (Бастия)
    15.10.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Анжер (Анжер)
    60'
    01.10.2016 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    24.09.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    18.09.2016 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Бастия (Бастия)
    29'
    10.09.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    17'
    27.08.2016 Был в запасе Кан (Кан) 2:0 Бастия (Бастия)
    20.08.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:3 Бастия (Бастия)
    12.08.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:1 ПСЖ (Париж)
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