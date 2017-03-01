Жиль Сиони - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Жиль
|Фамилия
|Сиони
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бастия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Жиль
|Фамилия
|Сиони
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бастия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|24
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.05.2017
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|22.04.2017
|1' -57'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|16.04.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лион (Лион)
|08.04.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|17.03.2017
|1' -59'
|Метц (Метц)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|46' 38'
|04.03.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|01.03.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:2
|Нант (Нант)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Бастия (Бастия)
|17.02.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монако (Монако)
|11.02.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Бастия (Бастия)
|04.02.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|28.01.2017
|63' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Кан (Кан)
|20.01.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|14.01.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|61'
|17.12.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Метц (Метц)
|03.12.2016
|1' -90'
|Монако (Монако)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|23'
|30.11.2016
|59' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|27.11.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|19.11.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|50'
|05.11.2016
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|29.10.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.10.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|15.10.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|60'
|01.10.2016
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|24.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|18.09.2016
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|29'
|10.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|17'
|27.08.2016
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Бастия (Бастия)
|12.08.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:1
|ПСЖ (Париж)