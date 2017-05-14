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Жиль Сиони
Статистика
Жиль Сиони - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1984 (42), Бастия
#29 | Защитник
165 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бастия
24
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
5 : 0
06.05.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бастия
1 : 0
29.04.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2 : 0
22.04.2017
Бастия
1' - 57'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бастия
0 : 0
16.04.2017
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1 : 2
08.04.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0 : 1
01.04.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 0
17.03.2017
Бастия
1' - 59'
46'
38'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бастия
0 : 0
04.03.2017
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Бастия
2 : 2
01.03.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3 : 0
25.02.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1 : 1
17.02.2017
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
4 : 1
11.02.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2 : 1
04.02.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1 : 1
28.01.2017
Кан
63' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1 : 1
20.01.2017
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1 : 2
21.12.2016
Марсель
1' - 90'
61'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 2
17.12.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2 : 0
10.12.2016
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
5 : 0
03.12.2016
Бастия
1' - 90'
23'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1 : 1
30.11.2016
Бордо
59' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1 : 1
27.11.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1 : 1
19.11.2016
Монпелье
1' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2 : 1
05.11.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Бастия
0 : 0
29.10.2016
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2 : 1
22.10.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Бастия
1 : 2
15.10.2016
Анжер
1' - 90'
60'
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
01.10.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1 : 0
24.09.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1 : 0
18.09.2016
Бастия
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2 : 1
10.09.2016
Тулуза
1' - 90'
17'
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2 : 0
27.08.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
0 : 3
20.08.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бастия
0 : 1
12.08.2016
ПСЖ
Был в запасе
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