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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бастия
Тулуза - Бастия: обзор матча 11 февраля 2017
Тулуза
11.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
4 : 1
Завершен
Бастия
38'
А. Делор
43'
М. Брейтуэйт
77'
М. Брейтуэйт (П)
86'
И. Диоп
53'
П. Оньянге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бастия
Желтая карточка
И. Диоп
87'
ГОЛ! 4:1!
И. Диоп
86'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Брейтуэйт
77'
75'
Вторая желтая
Н. Сент-Руф
61'
Вторая желтая
Я. Каюзак
60'
Желтая карточка
А. Кейта
Желтая карточка
А. Бли
59'
Желтая карточка
Я. Бодигер
57'
53'
ГОЛ! 2:1!
П. Оньянге
ГОЛ! 2:0!
М. Брейтуэйт
43'
40'
Желтая карточка
Я. Каюзак
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
38'
36'
Желтая карточка
Н. Сент-Руф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЛП
29
Алексис Бли
ОП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Лафон
6
Жульен
6
Диоп
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
29
Бли
14
Бодигер
8
Трехо
9
Делор
10
Жан
22
Брейтуэйт
2-1-5-2
16
Лека
3
Сент-Руф
4
Эль-Каутари
18
Каюзак
29
Сиони
41
Нгандо
12
Кейта
8
Оньянге
2
Кулибали
10
Сен-Максимен
27
Кривелли
Остались в запасе
Тулуза
Бастия
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Остались в запасе
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Тулуза - Бастия
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
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